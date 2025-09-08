Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακό μνημόσυνο με ένα ζευγάρι να καταλήγει στο αυτόφωρο

Το ανδρόγυνο οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από καταγγελία ενός άλλου ζευγαριού για βία και απειλές
Περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Επεισοδιακά κύλησε ένα μνημόσυνο που τελέστηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη με ένα αντρόγυνο, 55 και 54 ετών, να καταλήγει στο αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ανδρόγυνο οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από καταγγελία ενός άλλου ζευγαριού, που συνδέεται με συγγένεια πρώτου βαθμού με τους συλληφθέντες, για βία και απειλές που εκτόξευσαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος τους, στο μνημόσυνο.

Το επεισόδιο έγινε την ώρα που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη ενός δικού τους προσώπου και πυροδοτήθηκε από προσωπικές τους διαφορές. 

Το αντρόγυνο που συνελήφθη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος τους ποινή δίωξη για -κατά περίπτωση- ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις επόμενες ημέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ελλάδα
