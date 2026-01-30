Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η κατάσβεση από την πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (30/1/2026) στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο πήρε φωτιά σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Συγκεκριμένα η φωτιά στο λεωφορείο ξέσπασε στην οδό Μιχαήλ Ψελλου με Κηφισίας στη Θεσσαλονίκη, με την πυροσβεστική να φτάνει άμεσα στο σημείο.

Η γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς είχε ως αποτέλεσμα να μην κινδυνέψει καμία ανθρώπινη ζωή, με τις εικόνες όμως από το ατύχημα να εγείρουν την ανησυχία.

Φλόγες έβγαιναν με ορμή από το πίσω μέρος του λεωφορείου προκαλώντας τρόμο στους περαστικούς.