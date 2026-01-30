Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η κατάσβεση από την πυροσβεστική

Η φωτιά ξέσπασε στην οδό Μιχαήλ Ψελλου με Κηφισίας στη Θεσσαλονίκη
λεωφορείο
Το λεωφορείο τη στιγμή της φωτιάς
Άγγελος Λαμπίδης

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (30/1/2026) στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο πήρε φωτιά σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Συγκεκριμένα η φωτιά στο λεωφορείο ξέσπασε στην οδό Μιχαήλ Ψελλου με Κηφισίας στη Θεσσαλονίκη, με την πυροσβεστική να φτάνει άμεσα στο σημείο.

Η γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς είχε ως αποτέλεσμα να μην κινδυνέψει καμία ανθρώπινη ζωή, με τις εικόνες όμως από το ατύχημα να εγείρουν την ανησυχία.

Φλόγες έβγαιναν με ορμή από το πίσω μέρος του λεωφορείου προκαλώντας τρόμο στους περαστικούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
75
74
47
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα τρία κομβικά σημεία που οδηγήσαν στην τραγωδία της Βιολάντα: Οι «εξαφανισμένες» δεξαμενές προπανίου, οι «αόρατοι» σωλήνες και η μελέτη που έμεινε στα συρτάρια
Οι κανονισμοί ασφαλείας προβλέπουν είτε ο αγωγός να είναι «κρεμαστός», όπως λέγεται στη γλώσσα τους, δηλαδή πάνω από την επιφάνεια της γης βαμμένος σε κίτρινο χρώμα που υποδηλώνει ότι μεταφέρει υγραέριο
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα 17
Νέα στοιχεία για την φονική έκρηξη στη Βιολάντα: Ερευνώνται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι
Η διέλευση βαρέων οχημάτων το καλοκαίρι, πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, ενδεχομένως να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη φονική διαρροή
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo