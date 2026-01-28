Θεσσαλονίκη: Για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό κατηγορείται ο 52χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε 46χρονη

Δίωξη για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό σε βάρος του 52χρονου που κρατείται για την υπόθεση δολοφονίας των δύο γυναικών στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες αγνοούνταν ενώ οι εξαφανίσεις τους είχαν δηλωθεί πριν 1μιση χρόνο και 6 μήνες.

Πρόκειται, από τη μία για 46χρονη, τη δολοφονία της οποίας φέρεται να ομολόγησε ο 52χρονος κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων. Από την άλλη και η σορός μιας γυναίκας 41 ετών εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Για το θάνατο της δεύτερης γυναίκας, ο 52χρονος κρατούμενος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ η περίπτωσή της ερευνάται ιατροδικαστικά.

Ωστόσο, όσον αφορά την περίπτωση της 46χρονης, η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος φαίνεται να οδήγησε στην εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου, κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης με την παθούσα, και τη συμμετοχή ενός ακόμη άνδρα, ηλικίας 50 ετών.

Για τον λόγο αυτό η δίωξη που αντιμετωπίζει αφορά την πράξη του θανατηφόρου βιασμού, η οποία φαίνεται να στρέφεται και κατά του 50χρονου (κατά συναυτουργία).

Ο 52χρονος κρατείται και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως έγινε γνωστό, η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3/2/2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με τον 52χρονο να ομολογεί ότι τη σκότωσε στις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

Από την άλλη, η 41χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της στις 24 Ιουλίου 2025 και η εξαφάνισή της δηλώθηκε μία εβδομάδα αργότερα στο ΤΑ Νεάπολης. Όπως φέρεται να κατέθεσε ο 52χρονος γνώριζε τις δύο γυναίκες καθώς έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν αρμοδίως.