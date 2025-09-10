Θεσσαλονίκη: Σοκάρει ο πατέρας του 13χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού – «Είναι γεμάτος τρύπες 15 πόντων στο κεφάλι»

Τις τραγικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του μετά από βάναυση επίθεση που δέχτηκε στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων στη Θεσσαλονίκη περιγράφει ο πατέρας του ανήλικου.

Ο 13χρονος είχε πάει στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων στη Θεσσαλονίκη όταν δέχτηκε την επίθεση, ενώ τόσο σοβαρά ήταν τα τραύματα που του προκάλεσαν που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μιλώντας στο newsit.gr ο πατέρας του ανήλικου επισήμανε ότι το παιδί του έχει τρύπες στο κεφάλι και ότι του επιτέθηκαν 10 με 15 άτομα.

«Το παιδί μου ζει κυριολεκτικά από θαύμα. Ο γιος μου είναι σακατεμένος, είναι γεμάτος τρύπες 15 πόντων στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες. Είναι άνανδροι αυτοί που το έκαναν. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο το παιδί, κοιμάται τώρα, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Είναι τρομερό ότι 10-15 άτομα όρμηξαν επάνω σε ένα παιδί 13 ετών. Έτσι ήθελαν να δείξουν την μαγκιά τους;».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε για άγνωστο λόγο έγινε η επίθεση… «Το παιδί καθόταν σε ένα πάρκο και ήρθαν αυτοί με τρία μηχανάκια και αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν. Κατέβηκαν από τα οχήματα τους, τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν. Εύχομαι, ζητάω να τους συλλάβουν όλους γρήγορα γιατί αλλιώς θα υπάρχει κι άλλο θύμα».

Να σημειωθεί ότι τόσο βάναυση ήταν η επίθεση που όλος ο προαύλιος χώρος γέμισε με αίματα. Οι γείτονες ήταν αυτοί που άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία. Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος και αναζητούνται τα υπόλοιπα άτομα.

Ο 13χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς με τραύματα στο κεφάλι, την πλάτη και το δεξί του χέρι.