Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από 4ο όροφο πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση της από τον 4 όροφο.

Η 61χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το μεσημέρι της Παρασκευής (06.02.2026) έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου.

Στη συνέχεια η 61χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.