Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που η οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ «καρφώνεται» στα σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τον τρόμο σκόρπισε μια οδηγός τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη παίρνοντας… σβάρνα 15 αυτοκίνητα.

Η οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 15 αυτοκίνητα και 2 επιχειρήσεις και όπως αποδείχθηκε ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη με Παπάφη στη Θεσσαλονίκη και όλη η περιοχή αναστατώθηκε.

Στο φως μάλιστα ήρθε και ένα βίντεο από το περιστατικό… Είναι η στιγμή που η 24χρονη οδηγός φτάνει στην οδό Μάρκου Μπότσαρη και εκσφενδονίζει ένα από τα πολλά αυτοκίνητα που βρέθηκαν στο διάβα της.

Ακούγεται το μπαμ και φαίνεται να πετάγεται το αυτοκίνητο το οποίο και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό και συνέλαβε την 24χρονη. Παρά την πρόσκρουση πάνω στα αυτοκίνητα και τις επιχειρήσεις, είναι καλά στην υγεία της.

Όλα έγιναν γύρω στις 4 το πρωί όταν η οδηγός μπήκε στο αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Συνολικά πήρε σβάρνα 15 παρκαρισμένα οχήματα και ένα περίπτερο.

Η μητέρα της 24χρονης ισχυρίζεται ότι η κόρη της είχε πιεί δύο μπύρες και ότι κόλλησε το γκάζι του αυτοκινήτου… «Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της, όπως όλα τα παιδιά, όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιεί ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξαν θύματα».

Η 24χρονη παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σε βαθμό πλημμελήματος. Πήρε αναβολή και η υπόθεση θα εκδικαστεί αύριο.

Κάτοικος της περιοχής που άκουσε θόρυβο και βγήκε στο μπαλκόνι του ανέφερε… «Δεν είδα, αλλά άκουσα ένα δυνατό θόρυβο βγήκα στο μπαλκόνι και είδα αυτοκίνητα τρακαρισμένα. Ήρθε ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Η οδηγός ήταν σε σοκ και έλεγε ότι κόλλησε το γκάζι. Ένα αυτοκίνητο χτύπησε στο πεζοδρόμιο και ένα στο περίπτερο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.