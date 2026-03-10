Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και χτύπησε 9 σταθμευμένα οχήματα – Δύο ελαφρά τραυματίες

«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο, τρέξαμε αμέσως και είδαμε τα αυτοκίνητα μας κατεστραμμένα - Χτύπησε και δύο πεζούς που ευτυχώς είναι καλά» λέει ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές από την καραμπόλα
Θέρμη
Άγγελος Λαμπίδης

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χώρο στάθμευσης στην Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε άλλα 9 παρκαρισμένα οχήματα.

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ο ηλικιωμένος στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο οποίος ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το όχημά του από χώρο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Θέρμη στην Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο.

Ο άνδρας έπεσε πάνω σε εννιά σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων μια γυναίκα.

Θέρμη

Θέρμη

Θέρμη

Θέρμη

Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των οχημάτων που χτύπησε ο ηλικιωμένος, μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε: «Εγώ ήμουν στην καφετέρια και ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο. Τρέξαμε αμέσως και είδαμε τα αυτοκίνητα μας κατεστραμμένα. Ένας κύριος προσπαθούσε να ξεπαρκάρει και ήρθε με την όπισθεν».

Και συμπλήρωσε: «Καβάλησε δύο αυτοκίνητα και χτύπησε τέσσερα αρχικά, προκάλεσε καραμπόλα, καταστροφή μεγάλη. Μας είπε ο κύριος που το προκάλεσε αυτό ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μετά χτύπησε άλλα τέσσερα αυτοκίνητα και δύο πεζούς που ευτυχώς είναι καλά».

