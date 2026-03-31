Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς αμάξι σε πολυκατοικία, ζημιές και σε δύο δίκυκλα

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (30.03.2026).

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης για φωτιά που ξέσπασε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην οδό Παστέρ, στην Καλαμαριά.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο δίκυκλα εντός της πιλοτής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για το περιστατικό.