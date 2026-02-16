Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η στιγμή της διάρρηξης καταστήματος από «επαγγελματία» με ειδικό σφυρί

Ελλάδα

Καρέ καρέ η στιγμή της διάρρηξης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη από «επαγγελματία» με ειδικό σφυρί
Ένας «επαγγελματίας» διαρρήκτης με ειδικό σφυρί θραύσης τζαμιών «χτύπησε» σε ακόμα ένα κατάστημα της Θεσσαλονίκη προκαλώντας «πονοκέφαλο» σε ιδιοκτήτες της περιοχής.

Η δράση του διαρρήκτη «πιάστηκε« από κάμερα καταστήματος στη Θεσσαλονίκη και βγήκε στο φως της δημοσιότητας από το ThessPost.gr.

Ξημερώματα Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026 ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του έφτασε σε κατάστημα εστίασης στην Άνω Ηλιούπολη, κινήθηκε προς την επιχείρηση και με το ειδικό σφυρί θραύσης τζαμιών έκανε θρύψαλα τη βιτρίνα.

Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε στο ταμείο, άρπαξε ό,τι βρήκε, ελάχιστα ευρώ σε ψιλά, ενώ φεύγοντας παίρνει μαζί του… και πέντε μπουκάλια αναψυκτικών.

Αυτό, είναι ένα από τα πολλά περιστατικά μικροεγκληματικότητας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με κύκλους από την Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης δύο με τρεις δράστες προκαλούν ανησυχία στους επιχειρηματίες, οι οποίοι βλέπουν τις ζημιές που προκαλούνται από τις διαρρήξεις, να είναι μεγαλύτερες από τη λεία των διαρρηκτών.

Ελλάδα
