Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 67χρονος που τραβούσε τον σκύλο του με λουρί μέσα από το αυτοκίνητο

«Το ζώο το αγαπώ και το προσέχω σαν τα μάτια μου. Το έχω από κουτάβι, εγώ το μεγάλωσα» είπε ο 67χρονος στην απολογία του, αρνούμενος την κατηγορία
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 67χρονος που κρατούσε από το λουρί τον σκύλο του, το οποίο έτρεχε παράλληλα με την πορεία του οχήματος.

Ο 67χρονος άνδρας καταγγέλθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του σε επαρχιακό δρόμο των Νέων Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, και κρατούσε απ’ έξω τον μεγαλόσωμο σκύλο του με λουρί, ισχυριζόμενος ότι τον πήγαινε βόλτα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για «κακοποίηση ζώου», χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ανά ημέρα.

«Το ζώο το αγαπώ και το προσέχω σαν τα μάτια μου. Το έχω από κουτάβι, εγώ το μεγάλωσα» είπε ο 67χρονος στην απολογία του, αρνούμενος την κατηγορία. Ανέφερε δε, ότι είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι του γι’ αυτό επέλεξε να βγάλει βόλτα το σκυλί με το αυτοκίνητο.

Προηγουμένως, η κόρη του κατέθεσε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν χαμηλή και το ζώο δεν διέτρεχε κίνδυνο. «Το όχημα κινούταν με ταχύτητα βηματισμού, το σκυλί προπορευόταν. Φέρει κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση», πρόσθεσε η ίδια.

Την ενοχή του 67χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας, επισημαίνοντας ότι το σκυλί διέτρεχε κίνδυνο υπό τις συνθήκες που κινούνταν στον δρόμο, γεγονός που -όπως είπε- συνιστά κακοποίηση ζώου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
609
250
123
120
116
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δυσαρεστημένοι οι αγρότες με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση - Αποφασίζουν στα μπλόκα για τις κινητοποιήσεις τους
Στις 18:00 θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή των αγροτών στο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, επίσης στις 18:00 στα Μάλγαρα, στις 18:30 στην Καρδίτσα, στις 20:00 στην Αχαΐα και στις 20:30 στην Αιτωλοακαρνανία
Μπλόκα αγροτών 19
Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση στον 17χρονο που τον ξυλοκόπησε ο 15χρονος στις Σέρρες
Παρότι ο δράστης είχε ισχυριστεί ότι έριξε μόνο μία αγκωνιά στον 17χρονο τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι το θύμα δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι του αλλά στην κοιλιά και στα πλευρά του
Σέρρες 16
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
Με την παραγγελία του ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δίνει εντολή στους εισαγγελείς όλης της χώρας να παρέμβουν άμεσα με σκοπό την διακρίβωση αδικημάτων
Αγρότες 120
Newsit logo
Newsit logo