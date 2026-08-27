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Λάρισα: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία της Hellenic Train

Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου
λαρισα τρενο
Το σημείο όπου έγινε η παράσυρση στη Λάρισα / Φωτο larissanet.gr
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Θανατηφόρα ήταν η παράσυρση άνδρα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (27/8/2026) λίγο έξω από τη Λάρισα, όταν οδηγός αμαξοστοιχίας της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα δεν πρόλαβε να σταματήσει και χτύπησε έναν πεζό που βρισκόταν πάνω στις ράγες.

Οι επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στην αμαξοστοιχία της Hellenic Train μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Λάρισα μετά το ατύχημα, ενώ καθυστερήσεις τροποποιήσεις γίνονται στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, «σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

λαρισα τρενο
Το σημείο που ακινητοποιήθηκε το τρένο στη Λάρισα / Φωτο larissanet.gr
Φωτο larissanet.gr
Φωτο larissanet.gr
Φωτο larissanet.gr
Φωτο larissanet.gr
Φωτο larissanet.gr
Φωτο larissanet.gr

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες απο τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λαρισας καθώς και απο την 8η ΕΜΑΚ. με 3 οχήματα.

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