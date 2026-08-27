Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα, στους 19 οι θάνατοι – «Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετά», λέει ο Βασιλακόπουλος

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες τον τελευταίο καιρό εξαιτίας της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας και τα αυξανόμενα κρούσματα, τα περισσότερα από τα οποία τοποθετούνται στη Αττική. «Σίγουρα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετά κρούσματα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό στη χώρα μας σε 232.

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Συγκεκριμένα από την αρχή του 2026, μέχρι τις 26/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 – 92 έτη).

Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: «Η εξέλιξη του φαινομένου θα εξαρτηθεί τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τα μέτρα που θα ληφθούν»

Για την έξαρση του ιου του Δυτικού Νείλου μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος και εκτίμησε ότι η αυξημένη κυκλοφορία του ιού θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.

«Σίγουρα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε αρκετά κρούσματα και σιγά-σιγά θα έχουμε αποκλιμάκωση μέσα στον Οκτώβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η εξέλιξη του φαινομένου θα εξαρτηθεί τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τα μέτρα που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα.

«Είμαστε σε μια έξαρση. Και μάλιστα σε μια μεγάλη έξαρση που δεν ήταν αναμενόμενη», τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος να προβλεφθεί πλήρως η πορεία της νόσησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε κάθε χώρα που πλήττεται.

Αναφερόμενος στην ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία κρουσμάτων στην Αττική, όπου καταγράφονται περισσότερα από τα μισά περιστατικά, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σημείωσε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί με αυτή την ένταση στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν πολλές πιθανές ερμηνείες, με τις καιρικές συνθήκες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. «Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι είχαμε πάρα πολύ θερμό χειμώνα. Είχαμε τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα τα τελευταία 150 χρόνια. Άρα, ξεκινήσαμε την άνοιξη έχοντας κουνούπια», είπε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, ο θερμός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια άνοιξη με πολύ μεγάλη υγρασία και πολλές βροχές, συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών. «Οι βροχές αφήνουν νερά που είναι εστίες για τα κουνούπια», εξήγησε.

«Το εθνικό σχέδιο έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε»

Ο κ. Βασιλακόπουλος αναφέρθηκε και στο εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, το οποίο, όπως είπε, έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Υγείας και εφαρμόζεται κάθε χρόνο.

Το σκέλος που αφορά τους προληπτικούς ψεκασμούς, αλλά και τους ψεκασμούς μετά την εμφάνιση κρουσμάτων, υλοποιείται από τις Περιφέρειες και τους δήμους. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, η εφαρμογή του σχεδίου «έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε».

«Δεν είναι εύκολο σε εμάς στον ΕΟΔΥ, και δεν είναι και ο ρόλος μας, να ξέρουμε πόσο επισταμένα κάθε δήμος εκτελεί αυτό το σχέδιο», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της έγκαιρης και συστηματικής εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης των κουνουπιών. «Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις και αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο. Δηλαδή το πόσο επιτηρείς, το πότε ακριβώς γίνεται, πόσο αναλυτικά γίνεται, έχει σημασία», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να ξέρουμε, με συγχωρείτε που το λέω, ο κάθε δημοτικός άρχων πόσο αναλυτικά έκανε κάτι τέτοιο».

Μεγαλύτερο κίνδυνο για νόσηση έχουν οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. «Κινδυνεύουν κυρίως οι άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε, απευθύνοντας ιδιαίτερη έκκληση για αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Οπότε θερμή παράκληση: αυτοί οι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς, θα βάζουν σοβαρά προστατευτικά. Δηλαδή, υπάρχουν ισχυρά εντομοαπωθητικά, σπρέι, λοσιόν», τόνισε.