Θεσσαλονίκη: Κλείνει τμήμα της Περιφερειακής την Πέμπτη το βράδυ – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του «Παπαγεωργίου»

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς θα υπάρξουν αποκλεισμοί κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία και ώρες
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών στην Περιφερειακή Οδό και στο πλαίσιο του έργου Flyover. Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν βασικά τμήματα του οδικού δικτύου, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την διακοπή διέλευσης οχημάτων θα εφαρμοστεί την Πέμπτη 26.03.2026 από τις 11 μ.μ. έως τις 5 π.μ. μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας (Κ5) και Μετεώρων (Κ6), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της αναδόχου κοινοπραξίας της νέας ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover), στο συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

Επιπρόσθετα, το ίδιο βράδυ από τις 4 π.μ. έως τις 5 π.μ. θα εφαρμοστεί προσωρινός καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Πυλαίας και Φοίνικα (Α/Κ 11 και 12) για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης ανενεργών εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν με προσοχή τη σήμανση που θα εγκατασταθεί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Από το 2024 είχαν γίνει καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη - «Δεν γνωρίζω καν τον κύριο» λέει η χήρα του Δημήτρη Μυταρά
«Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια, είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται, πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα», είπε η χήρα του γνωστού καλλιτέχνη Δημήτρη Μυταρά
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
Μαρία Γρατσία: «Φιάσκο η δίκη για τα Τέμπη, ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της δικαιοσύνης» – Αινιγματική για το κόμμα Καρυστιανού
«Μία μητέρα θανόντος είπε ότι δεν άντεχε να κάθεται δίπλα σε κατηγορούμενο, ενώ άλλος συγγενής θύματος τόνισε ότι βίωσε κρίση πανικού», επισήμανε
Μαρία Γρατσία
Στη φυλακή αρχιμανδρίτης που μαζί με πρώην ιερέα «έφαγαν» 1,5 εκατομμύριο από πιστούς στη Θεσσαλονίκη
Έταζαν καίριες θέλεις στην Μητρόπολη και είχαν πλαστογραφήσει έγγραφα με σφραγίδες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ακόμη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Δικαστική αίθουσα
Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Τσιτόγλου που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα - «Αν ήξερα τι θα πάθει δε θα τον άφηνα να φύγει»
«Κάτι άλλο κρύβεται, θέλω να βρεθεί αυτή η αλήθεια και να το πληρώσουν όλοι όσοι είναι από πίσω , ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και είχε αδυναμία στο παιδί του», ανέφερε συγκινημένη η πρώην σύζυγος του
Καρδίτσα
