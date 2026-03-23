Θεσσαλονίκη: Κλείνει τμήμα της Περιφερειακής την Πέμπτη το βράδυ – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος του «Παπαγεωργίου»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών στην Περιφερειακή Οδό και στο πλαίσιο του έργου Flyover. Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν βασικά τμήματα του οδικού δικτύου, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την διακοπή διέλευσης οχημάτων θα εφαρμοστεί την Πέμπτη 26.03.2026 από τις 11 μ.μ. έως τις 5 π.μ. μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας (Κ5) και Μετεώρων (Κ6), στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά (Χαλκιδική/Αεροδρόμιο) της Περιφερειακής Οδού, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της αναδόχου κοινοπραξίας της νέας ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Flyover), στο συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων «ΓΣΝ 424» και «Παπαγεωργίου».

Επιπρόσθετα, το ίδιο βράδυ από τις 4 π.μ. έως τις 5 π.μ. θα εφαρμοστεί προσωρινός καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Πυλαίας και Φοίνικα (Α/Κ 11 και 12) για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης ανενεργών εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν με προσοχή τη σήμανση που θα εγκατασταθεί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.