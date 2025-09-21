Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό λόγω συγκεντρώσεων

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης
Στιγμιότυπο από το Μετρό Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. Τα δρομολόγια στο Μετρό δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1 λόγω τεχνικού ζητήματος που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί και αποκαταστάθηκε το μεσημέρι. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και όπως έγινε γνωστό κάποιοι σταθμοί του Μετρό δεν θα λειτουργούν για το επιβατικό κοινό.

Κλειστοί θα είναι σήμερα από τις 6 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων (για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου και συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

