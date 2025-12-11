Θεσσαλονίκη: Κλιμακώνουν την ένταση οι αγρότες με την απόβαση αύριο στο λιμάνι – «Απώτερος σκοπός να λυθούν τα προβλήματα»

Αποφασισμένοι για όλα είναι οι αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς για 11η ημέρα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία, ζητώντας να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους, ενώ ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αύριο Παρασκευή 12.12.2025.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Βογιατζής μέλος της επιτροπής των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια, έχουν πάρει απόφαση να κατέβουν αύριο Παρασκευή 12.12.2025 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζει «εκκρεμεί μία συμφωνία με την αστυνομία άμα βάλουμε κι εμείς αγροτικά μηχανήματα, αλλιώς θα είμαστε όλοι με τα πόδια, δεν θέλουμε όπως καταλαβαίνετε να ταλαιπωρήσουμε μία πόλη με 2 εκατομμύρια κόσμο. Βλέπετε κι εδώ τον δρόμο τον έχουμε πάντα ανοιχτό, κάποιοι άλλοι τον κλείνουν αυτό είναι δικό τους πρόβλημα», ανέφερε για το μπλόκο.

Όπως είπε σχετικά με το εάν θα κατέβουν στην Αθήνα, απώτερος σκοπός είναι να λυθούν τα προβλήματα, δεν είναι να κάτσουμε εδώ για πάντα.

Όπως λένε οι αγρότες, τα προβλήματα είναι τα περισσότερα γνωστά και δεν θα συμβιβαστούν με το να τους «χτυπήσει ακόμη μία φορά την πλάτη» η κυβέρνηση χωρίς να δώσει λύσεις.

Οι αγρότες έχουν τάξει ότι θα κάνουν γιορτές στα μπλόκα εάν δεν ακουστούν και δεν δωθούν λύσεις και παρά την ένταση που επικρατεί κάποιοι από αυτούς, δέρνουν τα χριστούγεννα στα μπλόκα, στολίζοντας τα… τρακτέρ τους.

Το συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής. «Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ορίσει ως σημείο συνάντησης για την αυριανή κινητοποίηση την είσοδο των διοδίων στα Μάλγαρα για τις 10 το πρωί. Από εκεί θα ξεκινήσουν για να καταλήξουν στο λιμάνι όπου σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγάλο συλλαλητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές Τετάρτη 10.12.2025, αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απέκλεισαν για περίπου τρεις ώρες το λιμάνι του Βόλου τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, ενώ μετά το τελεσίγραφο των Αρχών, αποχώρησαν από το σημείο συντεταγμένα και χωρίς να υπάρξει ένταση. Χθες αγρότες της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης.