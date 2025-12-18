Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κρατείται 48χρονος για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ – Η Γερμανία ζητά την έκδοσή του

Ο 48χρονος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα
Παραμένει κρατούμενος στη Θεσσαλονίκη ένας ο 48χρονος που συνελήφθη μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα των αστυνομικών αρχών της Γερμανίας, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Την έκδοσή του ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βερολίνου, ενώ τα διωκτικά έγγραφα από τη Γερμανία αποδίδουν στον 48χρονο ότι είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα, με έδρα την γερμανική πρωτεύουσα, που πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Ο Έλληνας που κρατείται οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ενώ αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα.

Για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε δημόσια συνεδρίαση.

