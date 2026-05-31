Θεσσαλονίκη: Λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος – Μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Αδιαθεσία ένοιωσε και λιποθύμησε πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στη Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς στην Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και μετέφερε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, για ιατρικό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται από χθες (30.05.2026) στη Θεσσαλονίκη.