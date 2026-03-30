Θεσσαλονίκη: Νεκρή βρέθηκε 59χρονη με μια ζώνη στο λαιμό – Ήταν ημίγυμνη στο κρεβάτι της

Μυστήριο καλύπτει το θάνατο της 59χρονης γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο. Το άψυχο σώμα της ήταν στο κρεβάτι και σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν γυμνή από τη μέση και πάνω, με μια ζώνη στο λαιμό.

Την γυναίκα αναζητούσε μία φίλη της και καθώς δε κατάφερε να την εντοπίσει, κάλεσε την Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, δεν είδαν ίχνη παραβίασης.

Ωστόσο, η ζώνη που ήταν τυλιγμένη στο λαιμό της γυναίκας, «έδειχνε» από την αρχή το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Εγκληματική ενέργεια είδε σύμφωνα με πληροφορίες και ο ιατροδικαστής που έφτασε σε χώρο, ο οποίος βρήκε ίχνη στραγγαλισμού.

Οι γείτονες λένε πως η γυναίκα είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί και έμενε μόνη. Ήταν Ελληνίδα, κάτοικος Γερμανίας και ήταν στη χώρα μας μόλις λίγες ημέρες σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι είχε δώσει προκαταβολή για να αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι και τώρα, είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της.

Προανάκριση κάνει η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.