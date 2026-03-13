Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά μετά από μαχαίρωμα – Ήταν ένας από τους «αυτόκλητους τιμωρούς»

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι - Εξετάζεται και το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων στην υπόθεση
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Άγγελος Λαμπίδης

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026) στη Θεσσαλονίκη με έναν νεαρό να χάνει τελικά τη ζωή του. Ηταν μέλος της ομάδας των «αυτόκλητων τιμωρών», ενώ εξετάζονται και τα οπαδικά κίνητρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 20χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αργοναυτών.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση περίπου στις 10 το βράδυ για νεαρό άνδρα ο οποίος βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός ανήκει στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που δρούσε στην Θεσσαλονίκη.

Η συμμορία δρούσε με μεθοδικό τρόπο στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ με γυναικεία στοιχεία στα social media. Μέσα από αυτά, προσέγγιζαν κυρίως ανήλικα θύματα, κλείνοντας «ραντεβού» με διάφορες προφάσεις – από δήθεν πώληση κινητού τηλεφώνου έως ερωτικές συναντήσεις.

Αφού παγίδευαν τα θύματα, τα οδηγούσαν σε άλσος στην περιοχή της Πολίχνης, όπου τα ξυλοκοπούσαν και τους αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα. Σε μία ιδιαίτερα σοκαριστική περίπτωση, ανάγκασαν θύμα να γδυθεί, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο.

Ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης, όμως δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για οπαδικά επεισόδια. Από την αστυνομία ερευνάται και το ενδεχόμενο το επεισόδιο να έχει οπαδικά κίνητρα. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
96
94
87
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε, επιστρέφω απογοητευμένη από το Στρασβούργο»
Στο Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η ασφάλεια των τρένων στην Ευρώπη, μετά τις τραγωδίες στα Τέμπη και στην Ισπανία, βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού 7
Newsit logo
Newsit logo