Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 58χρονος διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από παθολογικά αίτια και δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας
Ασθενοφόρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Άγγελος Λαμπίδης
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Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί (23/9/2026) ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 58χρονος εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης χωρίς τις αισθήσεις του στο γραφείο του, με εκείνους να καλούν άμεσα την αστυνομία.

Από την έρευνα δεν προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια

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