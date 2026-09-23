Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 58χρονος διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί (23/9/2026) ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 58χρονος εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης χωρίς τις αισθήσεις του στο γραφείο του, με εκείνους να καλούν άμεσα την αστυνομία.

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Από την έρευνα δεν προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια