Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι ο 76χρονος και η 21χρονη για το θάνατο του 82χρονου μετά τον καυγά για την ξαπλώστρα

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο συλληφθέντες για το θάνατο του 82χρονου στην Ακτή της Βουλιαγμένης. Ο 76χρονος που φέρεται να διαπληκτίστηκε και να συνεπλάκη με το ηλικιωμένο θύμα κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Απολογούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή και απώθηση από την πλευρά του προς το 82χρονο θύμα, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του καβγά στη Βουλιαγμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί του απολογήθηκε και η 21χρονη που ήταν μαζί του στην πλαζ και κατηγορείται για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Για την κατηγορούμενη διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήκουστη τραγωδία έγινε το πρωί της Κυριακής (20/9/2026), στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης» όταν οι δύο άνδρες ξεκίνησαν άγριο καυγά και πιάστηκαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, υπέστη ανακοπή και λίγη ώρα μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.