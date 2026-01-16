Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από την ξέφρενη πορεία της 24χρονης που καταστρέφει και περίπτερο

Η νεαρή αρχικά προσέκρουσε σε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια σε άλλα 4 οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα σε διαφορετικό σημείο
Άγγελος Λαμπίδης

Ένα νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 24χρονη φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Η νεαρή αφού προκάλεσε το τροχαίο και ζημιές σε 15 οχήματα στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια έριξε το ένα από αυτά πάνω σε περίπτερο.

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (16/1/2026) τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η οδηγός, όπως αποδείχθηκε από το αλκοτέστ που της έγινε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα της μετρήθηκαν στα 0,41 γραμμάρια ανά λίτρο, όταν το όριο είναι 0,25.

Το νέο βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr είναι από τη στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κοπέλα πέφτει στο τελευταίο από τα αυτοκίνητα που χτύπησε και εκείνο, με τη σειρά του, πάνω στο περίπτερο, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Λιακονίας.

Η ξέφρενη πορεία του οχήματος, το οποίο οδηγούσε η 24χρονη, ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Καρακάσσα και Λιακονίας, όπου αρχικά προσέκρουσε σε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια σε άλλα 4 οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα σε διαφορετικό σημείο.

Η 24χρονη μετά το περιστατικό συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ ταυτόχρονα της επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

