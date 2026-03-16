Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ βγήκε από λεωφορείο και «έπαιξε ξύλο» με οδηγό που στάθμευσε παράνομα

Στα χέρια πιάστηκαν δύο οδηγοί στην Θεσσαλονίκη με αφορμή της κίνηση. Ένας οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο που οδηγούσε και ξυλοφόρτωσε άλλον οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος είχε μπλοκάρει τον δρόμο.

Όλα συνέβησαν το Σάββατο (16.03.2026) σε κεντρικό δρόμο στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο voria.gr, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο του, πράγμα που εξαγρίωσε τον οδηγό του ΟΑΣΘ, ο οποίος κατέβηκε από τη θέση του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, ο οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ της γραμμής 14 «έπαιξε ξύλο» ΙΧ με τον οδηγό του αυτοκινήτου, ενώ έπειτα από τη συμπλοκή έπεσε στην άσφαλτο.

Σύμφωνα πάντα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ αδιαφορούσε στις κόρνες και τις παρατηρήσεις του οδηγού του λεωφορείου αλλά του ζήτησε και τον λόγο με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι και οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια.

Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου που απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ ενώ δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθεί βίντεο με βαρύ και υβριστικό λόγο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.