Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός χωρίς δίπλωμα δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας

Eγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ένας 24χρονος οδηγός συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, οδηγώντας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, αγνόησε σήμα αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας να σταματήσει στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ.

Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ προέκυψε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo