Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό στα Μάλγαρα

Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών έκλεισαν οι αγρότες στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (1.12.25).

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο των Μαλγάρων.

Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο -ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά- ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».