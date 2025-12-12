Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κατά την διάρκεια εργασιών στο λιμάνι

Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικού, πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα η οβίδα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο.

Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς.

