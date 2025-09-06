Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε 5χρονη να περπατά μόνη της βράδυ σε δρόμο – Χειροπέδες στη θεία της

Η παραπάνω υπόθεση θυμίζει κατά πολύ το σοκαριστικό περιστατικό με τα δυο μωρά - ηλικίας ενός και δυο ετών- που κινούνται μόνα τους στην οδό Χαριλάου
Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο να περιφέρεται σε δρόμο χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου, καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, διερχόμενος πολίτης, εντόπισε να περιφέρεται σε δρόμο του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη ένα κοριτσάκι μόλις 5 ετών.

Το συμβάν καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (04.09.2025) όταν ο πολίτης εντόπισε το κοριτσάκι να είναι μόνο του και μάλιστα βράδυ στην οδό Αργοναυτών.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 61χρονη θεία του κοριτσιού που είχε αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της.

Η παραπάνω υπόθεση θυμίζει κατά πολύ το σοκαριστικό περιστατικό με τα δυο μωρά – ηλικίας ενός και δυο ετών- που κινούνται μόνα τους στην οδό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 9.50 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τα δυο μωρά εντόπισε οδηγός ο οποίος κατέθεσε ότι το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο.

Οι γονείς των δυο βρεφών συνελήφθησαν και κρατούνται. Ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων και τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

