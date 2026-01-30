Θεσσαλονίκη: Πρώην φίλη της 17χρονης στην ομάδα που την ξυλοκόπησε – «Άντεξα να δω μόνο 10 δευτερόλεπτα από το βίντεο», λέει ο πατέρας

Καρέ – καρέ το πώς οι 4 ανήλικες επιτέθηκαν άγρια στην 17χρονη στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας της κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου, περιέγραψε ο πατέρας του θύματος. Ο άνδρας που βρήκε το παιδί του σε κατάσταση σοκ, μετά τον ξυλοδαρμό που έγινε στη μέση του δρόμου, έριξε τις ευθύνες στους γονείς των παιδιών, λέγοντας μάλιστα πως η μία μητέρα συμπεριφερόταν λες και δεν έγινε τίποτα.

Μετά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η 17χρονη επέστρεψε στο σπίτι της και προσπαθεί να αναρρώσει από τα σωματικά και ψυχικά τραύματα που της προκάλεσε ο άγριος ξυλοδαρμός. Όλα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (26.01.2026) όταν οι 4 ανήλικες βρήκαν την 17χρονη έξω από το σχολείο της και την χαστούκισαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κάνω επειδή μπορώ», αποκρίθηκαν με θράσος. Η κοπέλα τράπηκε σε φυγή και η ομάδα των «4» την κυνήγησε και την ακινητοποίησε έξω από καφετέρια της περιοχής. Εκεί, οι 2 από αυτές την χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πλάτη και αυχένα, ενώ οι 2 άλλες την τράβαγαν βίντεο, όπως περιγράφει ο πατέρας της στο OPEN.

Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι το γεγονός πως αν και περνούσαν διάφοροι από το σημείο, κανένας δεν έκανε κάτι. Εν τέλει οι φωνές της 17χρονης έφτασαν μέχρι το κοινωνικό φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ και 7 γυναίκες έτρεξαν έξω και την έσωσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κόρη μου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, φοβάται για το πώς θα πάει στο σχολείο. Έφαγε πολύ ξύλο, την έπιασαν μπροστά σε μία καφετέρια. Το σκηνικό το έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. Δεν την βοήθησε κανένας από την καφετέρια. Βγήκαν 7 γυναίκες από κοινωνικό φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ και την έσωσαν. Είδα το βίντεο ξυλοδαρμού, άντεξα να παρακολουθήσω 10 δευτερόλεπτα. Από το βίντεο φαίνονται 4-5 άτομα να κάθονται τριγύρω και να μην κάνουν τίποτα. Από τις φωνές βγήκαν οι εργαζόμενες και έσωσαν το παιδί», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως η μία από τις κοπέλες –μία από αυτές που τράβηξαν το βίντεο της τροπής-, ήταν φίλη του παιδιού και έρχονταν κανονικά στο σπίτι τους και κοιμόταν.

«Κατηγόρησε το παιδί μου πως της έκλεψε ρούχο αλλά δεν ισχύει. Λογικά την χτύπησε γιατί έκοψε παρέα μαζί της. Στις 2 του μηνός βρέθηκαν και αντάλλαξαν ρούχα για να τερματίσουν την φιλία τους», συνέχισε περιγράφοντας πως όταν βρέθηκε με τους γονείς των 2 συμμαθητριών του θύματος, η μία μητέρα φαινόταν συντετριμμένη ενώ η άλλη έκανε λες και δεν έχει γίνει τίποτα.

Για τον άγριο ξυλοδαρμό συνελήφθησαν οι 2 ανήλικες ηλικίας 17 και 16 χρόνων ενώ αναζητούνταν και οι υπόλοιπες 2 οι οποίες εν τέλει δεν βρέθηκαν, στα πλαίσια του αυτόφωρου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.