Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 ανήλικες για τον βάρβαρο ξυλοδαρμό της 17χρονης – Τραβούσαν σε βίντεο τα βασανιστήριά της

Χειροπέδες σε 2 ανήλικες πέρασαν οι αρχές για τον άγριο ξυλοδαρμό της 17χρονης στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με μετατόπιση σπονδύλου και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για 24 ώρες, ενώ τα βασανιστήριά της διέρρευσαν και στα social media καθώς οι ανήλικες τραβούσαν τα πάντα σε βίντεο με το κινητό τους.

Ο βάναυσος ξυλοδαρμός έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (26.01.2026) στην οδό Κατσιμίδη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Τότε, μία παρέα 4 νεαρών κοριτσιών προσέγγισαν την 17χρονη και αφού την χαστούκισαν, της τράβηξαν τα μαλλιά και την χτύπησαν σε κεφάλι και αυχένα με μπουνιές. Τα κορίτσια τράπηκαν σε φυγή ενώ η 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκαν τα τραύματά της.

Οι γονείς του θύματος κατέθεσαν αμέσως μήνυση και έτσι ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της άγουρης παρέας. Μετά από ώρες ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν τις 2 από τις 4 νεαρές, ηλικίας 17 και 16 χρόνων. Ταυτόχρονα ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία του 3ου κοριτσιού αλλά η 4η εμπλεκόμενη παραμένει -προς το παρόν άγνωστη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Οι δύο ανήλικες κρατούνται κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.