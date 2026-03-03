Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 34χρονος που ξυλοφόρτωσε την σύντροφό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 34χρονος που ξυλοφόρτωσε άγρια την σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά τους στην Θεσσαλονίκη.

Ο 34χρονος που κακοποίησε την 38χρονη σύντροφό του, απολογήθηκε σήμερα (03.03.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφο του και ισχυρίστηκε πως όλα έγιναν απο έναν καβγά ο οποίος ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας που του έκανε το θύμα.

Επίσης υποστήριξε πως όλα έγιναν υπό την επήρεια χαπιών και ότι έχει μετανιώσει για αυτό που έγινε.

Παράλληλα, η 38χρονη γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διακομίσθηκε μετά το βίαιο περιστατικό.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση απο άνθρωπο που ανέφερε ότι υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε διαμέρισμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα είδαν τον 34χρονο πάνω απο την 38χρονη σύντροφο του που ήταν εμφανώς τραυματισμένη και τον ακινητοποίησαν.

Ο σύντροφος της την είχε χτυπήσει με μπουνιές και κλωτσιές και ξύλα, ενώ την είχε χτυπήσει ακόμα και με πιρούνι. Οι αστυνομικοί βρήκαν 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και το πιρούνι με το οποίο χτύπησε τη γυναίκα.

Για καλή τύχη της γυναίκας, έσπευσαν άμεσα οι αρχές στο διαμέρισμα, όπου οι αστυνομικοί είδαν τον 34χρονο πάνω από την 38χρονη, η οποία ήταν γεμάτη χτυπήματα, μώλωπες και μέσα στα αίματα. Μάλιστα, στο σπίτι βρισκόταν και η νύφη του θύματος μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Η 38χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στο οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένη.