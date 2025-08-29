Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θέρμη – Το ένα αυτοκίνητο εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα μακριά

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έφυγε από το σημείο και αναζητείται - Το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα
Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με μια γυναίκα να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο τροχαίο που έγινε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα με μια γυναίκα που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το ένα αυτοκίνητo μάλιστα έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα από το άλλο όχημα. 

Η γυναίκα οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ, ενώ εκεί έχει μεταφερθεί και ο άλλος τραυματίας. 

