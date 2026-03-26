Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 77χρονη που ξαναχτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνίστρια μια 77χρονη στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει αίσθηση.

Η ηλικιωμένη γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μετά από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και μάλιστα φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Η δίκη της στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε, ενώ αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατηγορηθεί ξανά για επίθεση στον σύζυγό της και της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος, τον οποίο φαίνεται πως παραβίασε.

Έτσι, αυτή τη φορά αντιμετωπίζει κατηγορίες όχι μόνο για απλή ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, αλλά και για παραβίαση περιοριστικών όρων.

Το τελευταίο περιστατικό καταγγέλθηκε μέσα στο προηγούμενο 24ωρο από άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.