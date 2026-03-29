Θεσσαλονίκη: Στο Δικαστικό Μέγαρο η 77χρονη για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της – Το χρονικό της καταγγελίας

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (29.03.2026) η 77χρονη γυναίκα που συνελήφθη για τον θάνατο του ηλικιωμένου συζύγου της.

Αφού οι αρχές την συνέλαβαν με την κατηγορία πως δεν βοήθησε το ηλικιωμένο θύμα λίγο πριν ξεψυχήσει στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, παρέμεινε υπό κράτηση όλο το βράδυ και σήμερα αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο για τον θάνατό του.

Ο ηλικιωμένος σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα το Σαββάτου. Αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση από γείτονα του ζευγαριού και έτσι έσπευσαν στο σημείο, βρίσκοντας τον ηλικιωμένο να κείτεται χωρίς τις αισθήσεις του, με την υπόθεση να εγείρει ερωτηματικά καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε γίνει καταγγελία στη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία.

Η 77χρονη, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 307 Π.Κ., παράλειψη προσφοράς βοήθειας, καθώς όπως φαίνεται ο ηλικιωμένος είχε πεθάνει από το μεσημέρι και δεν ειδοποίησε τις αρχές.

Κατά την πρώτη εκτίμηση των αρχών, ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

Η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και η αθώωση

Λίγες ημέρες πιο πριν, η 77χρονη είχε βρεθεί στο εδώλιο, κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του ηλικιωμένου συζύγου της.

Τότε οι αρχές την έκριναν αθώα λόγω αμφιβολιών.

Η 77χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της την κατηγορούσε ψευδώς και ότι επιθυμούσε να τη διώξει από το σπίτι.

«Όταν εξαρτάται από εμένα να μαγειρέψω να πλύνω να του τα ετοιμάζω όλα πως να μην είμαι στο σπίτι μαζί του; Θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να τα βρούμε δεν θέλω να μαλώνουμε και περισσότερο για το παιδί μου. Δεν μένει μαζί μας. Εγώ λέω ότι δεν τον χτυπάω. Ποιον να πιστέψετε; Αυτόν ή εμένα; Μάλλον θέλει να με διώξει από το σπίτι για να του αφήσω το σπίτι. Έχει γκομενιλίκια.

Δεν θέλω να στεναχωρώ τον γιο μου. Έναν τον έχω. Πονάει στα πόδια του ο σύζυγός μου. Με περπατούρα είναι. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου», είχε πει τότε.

Ο ηλικιωμένος όμως που έφυγε από την ζωή είχε καταθέσει:

«Είχαμε περιστατικά βίας και την είχα καταγγείλει 26.02 για ενδοοικογενειακή. Επιθυμώ να εξεταστώ από Ιατροδικαστική. Δεν επιθυμώ ποινική δίωξη παρά μόνο να σταματήσει να με χτυπάει».

«Από το πρωί ξεκινήσαμε να λογοφέρουμε για ασήμαντο λόγο, όμως το απόγευμα μου κατάφερε χτυπήματα στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Κάλεσα τον γιο μου να ζητήσω βοήθεια».

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά το πόρισμα του ιατροδικαστή.