Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή η 36χρονη μετά την πισώπλατη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Τούρκου οδηγού – Ελεύθερος ο 36χρονος

Σε βάρος της 36χρονης γυναίκας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΠΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί η 36χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση  με θύμα 34χρονο, Τούρκο οδηγό φορτηγού, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025), όταν η 36χρονη φέρεται να λήστεψε τον 34χρονο μέσα στο σταθμευμένο φορτηγό στην Θεσσαλονίκη, αρπάζοντας τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο. Καθώς ο Τούρκος οδηγός αντέδρασε η 36χρονη προκειμένου να διατηρήσει τα κλοπιμαία τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην ωμοπλάτη.

Ο 34χρονος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος ενόψει διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία διέταξε εισαγγελέας.

Σε βάρος της 36χρονης γυναίκας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση.

Αντίθετα, για τον άντρα διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, όπως παράνομη βία.

Από την προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο ερωτικό κίνητρο, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα κινούνταν στην περιοχή συνοδευόμενη από δύο αγνώστους, χωρίς όμως να έχει διαπιστωθεί εμπλοκή τους στο επεισόδιο.

