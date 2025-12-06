Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων μετά από «χτυπήματα» σε θυρίδες δεμάτων

Δύο νεαροί συνελήφθησαν τα ξημερώματα, αφού εισέβαλαν σε κατάστημα ταχυμεταφορών και παραβίασαν αρκετές αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων
Μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν κράτησε πολύ. Δύο 18χρονοι εντοπίστηκαν γρήγορα μέσα στη νύχτα της Παρασκευής (06.12.2025) σε κατάστημα υπηρεσιών παράδοσης στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ήδη καταφέρει να ανοίξουν τρεις αυτόματες θυρίδες και να αφαιρέσουν το περιεχόμενό τους.

Άλλες επτά θυρίδες έφεραν εμφανή σημάδια παραβίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι ύποπτοι φαίνεται πως προσπάθησαν να τις διαρρήξουν πριν από την άφιξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σημείο κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα καθώς και ένα κατσαβίδι, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τις διαρρήξεις.

Τα ανακτηθέντα αντικείμενα θα επιστραφούν στην εταιρεία, ενώ για τους δύο συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία. Οι νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν σύντομα στη Δικαιοσύνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
101
95
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Hellenic Train διακόπτει τα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας και Λειανοκλαδίου λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα
Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν ζημιές στην υποδομή – Δύο αμαξοστοιχίες InterCity με πάνω από 600 επιβάτες ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία
Αμαξοστοιχία της Hellenic Train
Πορείες μνήμης στο Σύνταγμα για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου - Κλείνουν οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»
Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει από μαθητές και φοιτητές στις 12 το μεσημέρι ενώ η 2η στις 21:00 το βράδυ - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
Αλέξης Γρηγορόπουλος
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τα ανατολικά με καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι: Μακεδονία, Θεσσαλία και άλλες 3 περιοχές στο επίκεντρο
Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για την επικινδυνότητα των φαινομένων καθώς υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στις πληγείσες περιοχές - Η πρόγνωση καιρού μέχρι την Τετάρτη
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo