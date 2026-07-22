Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά – Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες, διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία. Την ίδια ώρα, το Μετρό έχει τροποποιήσει ανάλογα τα δρομολόγιά του.

Λόγω της διαρροής αερίου στο βενζινάδικο στο Πειραιά, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία:

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στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Διακοπές δρομολογίων σε ΗΣΑΠ και Τραμ στον Πειραιά

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και έπειτα από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τμημάτων του δικτύου του Μετρό και του Τραμ.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται μόνο στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

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Την ίδια ώρα, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 7 του Τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.