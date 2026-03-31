Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος Ρουμάνος με ευρωπαϊκό ένταλμα των Αρχών για βαριές κατηγορίες

Ένας 24χρονος Ρουμάνος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των αρχών της Ρουμανίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των 2 ετών.

Η συγκεκριμένη ποινή συνδέεται με διάφορες πράξεις που τελέστηκαν το 2020 και το 2021 στη Ρουμανία και ειδικότερα για διακεκριμένη κλοπή, ξυλοδαρμό και σεξουαλική παρενόχληση, όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα του ευρωπαϊκού εντάλματος.

Ο 24χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στη Ρουμανία.