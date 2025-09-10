Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του χιλιάδες χάπια Ecstasy

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο δέματα και 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά δισκία τύπου Ecstasy
Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του 55χρονου αλλοδαπού
Φωτογραφία astynomia.gr

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας 55 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 55χρονος αλλαδαπός που συνελήφθη αποτελεί μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό. Η αστυνομία πιστοποίησε τη δράση του, τον εντόπισε και τον συνέλαβε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, δύο δεμάτων, 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά δισκία τύπου Ecstasy, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε εισάγει, χθες (09.09.2025) το μεσημέρι, από χώρα του εξωτερικού.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 8 αποδείξεις πληρωμής διοδίων, κινητό τηλέφωνο και 200 ευρώ, πόσο πιθανόν προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΚΥΣΕΑ – Έκτακτες κρίσεις: Νέος Διοικητής της ΑΣΔΕΝ ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Με τις έκτακτες κρίσεις στον Στρατό Ξηράς, το ΚΥΣΕΑ όρισε νέο Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, αξιωματικό με μακρά και πολυσχιδή πορεία
Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής 1
«Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών» δηλώνει η Δημογλίδου - Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν το κύκλωμα στα Καλάβρυτα
Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου δεν έχει ακόμα υπολογιστεί η αξία των κειμηλίων - «Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν»
O Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων, που φέρεται πως προσπάθησε να πουλήσει Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια
Αμαλιάδα: Ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη κατηγορεί την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου»
Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα αποκάλυψε ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά σε δολοφονία δια ασφυξίας
Ειρήνη Μουρτζούκου
