Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του χιλιάδες χάπια Ecstasy

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας 55 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 55χρονος αλλαδαπός που συνελήφθη αποτελεί μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό. Η αστυνομία πιστοποίησε τη δράση του, τον εντόπισε και τον συνέλαβε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, δύο δεμάτων, 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά δισκία τύπου Ecstasy, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε εισάγει, χθες (09.09.2025) το μεσημέρι, από χώρα του εξωτερικού.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 8 αποδείξεις πληρωμής διοδίων, κινητό τηλέφωνο και 200 ευρώ, πόσο πιθανόν προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.