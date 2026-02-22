Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος 30χρονος για παρενόχληση επιβατών εν ώρα πτήσης – Έβρισε και τραυμάτισε αστυνομικούς

Σε πτήση από ευρωπαϊκή πόλη προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, ο 30χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ παρενοχλούσε τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους
Αεροδρόμιο Μακεδονία
Αεροδρόμιο Μακεδονία / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη, για παρενόχληση των επιβατών υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια πτήσης.

Ο 30χρονος επιβάτης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς χθες το βράδυ (21.02.2026), κατά τη διάρκεια πτήσης από πόλη της Ευρώπης με προορισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία, περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε κατάσταση εμφανούς μέθης.

Παρενοχλούσε τους επιβάτες και το πλήρωμα, μη υπακούοντας στις εντολές του πληρώματος και του πιλότου.

Μετά την άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο, ο 30χρονος οδηγήθηκε στο γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου συνέχιζε να προπηλακίζει τους αστυνομικούς εξυβρίζοντας και απειλώντας τους.

Μάλιστα, προκάλεσε και τον ελαφρύ τραυματισμό του Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
146
97
69
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo