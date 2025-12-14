Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν αστυνομικοί για κλήσεις που δεν έκοβαν – Κατηγορούνται για «φακελάκια» 120.000 ευρώ

Ένας πολίτης έκανε καταγγελία και η έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων οδήγησε στις συλλήψεις - Στην υπόθεση φέρονται να είναι μπλεγμένα και άλλα πρόσωπα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Πρόκειται για τρεις αστυνομικούς της Τροχαίας Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Φέρονται να έπαιρναν λεφτά από οδηγούς για να μην τους κόβουν κλήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, το Εσωτερικών Υποθέσεων έκανε πολύμηνη έρευνα για τους τρεις αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι αστυνομικοί έκαναν μεν πολλούς ελέγχους για παραβάσεις, ωστόσο δεν έκοβαν και τις ανάλογες κλήσεις. Αυτό ήταν το στοιχείο που κίνησε υποψίες…

Τώρα, οι τρεις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ερευνάται και η συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση. Όσο για τα ποσά που φέρονται να εισέπραξαν συνολικά κατά τη διάρκεια της δράσης τους, ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ! Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πολίτη, που φέρεται να έπεσε θύμα των επίορκων αστυνομικών. 

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

