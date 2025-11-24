Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις διαρρήκτες που «ρήμαξαν» 16 εταιρείες και σπίτια – Βίντεο ντοκουμέντο

Τέσσερις διαρρήκτες, δύο Ρομά και δύο υπήκοοι Αλβανίας συνελήφθησαν στα Διαβατά Θεσσαλονίκης μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας για διαρρήξεις σε εταιρείες και σπίτια.

Αύριο (25.11.2025) απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της σπείρας διαρρηκτών που ρήμαζαν εταιρίες και σπίτια στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνται για 16 διαρρήξεις, μέχρι και σε οίκο ευγηρίας.

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατασκόπευαν αρχικά τους χώρους που στόχευαν να χτυπήσουν και στη συνέχεια «μπούκαραν» μέσα, όταν επικρατούσε ησυχία και τα κτίρια ήταν άδεια από κόσμο στην γύρω περιοχή.

Στο νέο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ, αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο δρούσαν, καθώς έφεραν μαζί και ασύρματο για να παρακολουθούν τις κινήσεις της αστυνομίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα μέλη της σπείρας διαρρηκτών αποχωρούν με την ησυχία τους από τις εγκαταστάσεις εταιρείας που λίγο πριν είχαν ληστέψει.

Μερικά λεπτά νωρίτερα είχαν εισβάλει στο κτίριο της εταιρείας ηλεκτρικών ειδών στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Έψαξαν τα γραφεία χωρίς να βιάζονται ιδιαίτερα για να βρούνε χρήματα ή αντικείμενα αξίας.

Σε μια από τις εταιρείες που «χτύπησε» η σπείρα, στη δυτική Θεσσαλονίκη, έφυγαν σχεδόν άπραγοι. Οι διαρρήκτες είχαν μαζί τους και ασύρματο συντονισμένο στις συχνότητες της αστυνομίας ώστε να γνωρίζουν εάν γίνουν αντιληπτοί.

Οι τέσσερις συλληφθέντες ηλικίας 34, 36, 41 και 47 χρόνων κατηγορούνται πως αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 298.000 ευρώ μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών.