Θεσσαλονίκη: Ταχυδρόμος δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας ταχυδρόμος στη Θεσσαλονίκη, όταν του επιτέθηκε ένας σκύλος.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας 01.09.2025 όταν ο 49χρονος ταχυδρόμος προσπάθησε να παραδώσει δέμα σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ο σκύλος του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο στήθος και στα χέρια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο 49χρονος και να χρειάζεται νοσηλεία.

Για το περιστατικό στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, συνελήφθη μία γυναίκα 21 ετών, ως ιδιοκτήτρια του σκύλου και έπειτα από εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Για το συμβάν έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, ώστε να κατατεθούν τα σχετικά ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί η κατάθεση του 49χρονου ταχυδρόμου.