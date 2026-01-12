Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι ξυλοκόπησαν 14χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα άτομα προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από καυγά, τρεις εξ αυτών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες
Upset and depressed girl holding smartphone sitting on college campus floor holding head. University sad student suffering from depression sitting on floor at high school. Lonely bullied teen in difficulty with copy space.
iStock

Τρεις μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 14χρονης η αστυνομία έφτασε στα ίχνη των δραστών και κατέληξε πως πρόκειται για τέσσερις ανηλίκους – τρία κορίτσια και ένα αγόρι – που τον περασμένο Οκτώβριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν στη μικρή μαθήτρια. 

Για εμπλοκή στον ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα άτομα προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από καυγά, τρεις εξ αυτών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, βρίζοντας και απειλώντας την, ενώ το τέταρτο άτομο βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά, κατά περίπτωση, τις πράξεις της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
92
76
58
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σέρρες: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου
Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo