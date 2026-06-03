Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: «Θερμό» επεισόδιο με πυροβολισμό και τραυματισμό

Ένας 58χρονος με τους δύο γαμπρούς του δέχτηκαν επίθεση από την παρέα άνδρα με τον οποίο είχαν διαφορές
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα εξετάζουν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία 58χρονου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026) βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όταν συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές.

Κατά την ίδια καταγγελία, στο σημείο έφτασαν ακόμη περίπου δέκα άτομα που συνόδευαν τον συγκεκριμένο άνδρα και ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ένταση κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου πυροβολώντας μία φορά στον αέρα.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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