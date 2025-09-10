Θεσσαλονίκη: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στον Εύοσμο – Ανετράπη μετά από σύγκρουση, ο οδηγός βγήκε από το πορτ μπαγκάζ

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης μετά την τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου.

Ο οδηγός που κινούνταν στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου μετά από ελιγμό.

Κατά πληροφορίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Σωκράτοuς.

Το όχημα κατεβαίνει την οδό Μαιάνδρου, κάνει ελιγμό προς τα δεξιά και τότε φαίνεται πως η ρόδα του χτύπησε σε άλλο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ΙΧ να ανατραπεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μετά τον ελιγμό.

Ο οδηγός που τραυματίστηκε ελαφρά σοκαρισμένος κατάφερε να βγει από το όχημα από το πορτ μπαγκάζ καθώς δεν άνοιγαν οι πόρτες λόγω της ανατροπής.