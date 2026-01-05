Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού – Ο οδηγός του αυτοκινήτου βρέθηκε και συνελήφθη

Αυτοκίνητο παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό στη Θεσσαλονίκη στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας (05.01.2026). Ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός που κινούνταν στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 37χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο, αναζητήθηκε από τις αρχές και τελικά συνελήφθη.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διασωληνώθηκε επί τόπου και παρελήφθη για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.