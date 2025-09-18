Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 29χρονο οδηγό μηχανής να καρφώνεται σε φορτηγό

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη
Η στιγμή που το μηχανάκι καρφώνεται στο φορτηγό
Η στιγμή που το μηχανάκι καρφώνεται στο φορτηγό

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη όπου ένας οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του πρωί της Τετάρτης (17.9.2025) όταν καρφώθηκε με τη μηχανή του σε φορτηγό.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν μία μηχανή, συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμούλκα που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων.

Ωστόσο, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά αρχικά και στη συνέχεια να ξεψυχήσει στο νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο οδηγός και τα τρία άτομα που του έκαναν «κουμάντο» για να βγει στον δρόμο. 

