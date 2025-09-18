Θεσσαλονίκη: Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 29χρονο οδηγό μηχανής να καρφώνεται σε φορτηγό

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη όπου ένας οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του πρωί της Τετάρτης (17.9.2025) όταν καρφώθηκε με τη μηχανή του σε φορτηγό.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν μία μηχανή, συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμούλκα που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων.

Ωστόσο, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά αρχικά και στη συνέχεια να ξεψυχήσει στο νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο οδηγός και τα τρία άτομα που του έκαναν «κουμάντο» για να βγει στον δρόμο.