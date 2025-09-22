Θεσσαλονίκη: Βίντεο της 59χρονης, που σκότωσε ο αδερφός της, μέσα από το νοσοκομείο

Σοκ προκαλεί η δολοφονία της 59χρονης από τον ίδιο τον αδερφό της το μεσημέρι του Σαββάτου (20.9.2025) στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες αφού η γυναίκα είχε πάρει από το εξιτήριο από το νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Σημειώνεται πως ο 50χρονος, που ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της αδερφής του, οδηγήθηκε σκυφτός στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, συνοδεία επτά αστυνομικών, όπου άκουσε τις κατηγορίες και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη, της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» φέρεται να είπε στον εισαγγελέα.

Η 59χρονη ήταν γνωστή μακιγιέζ και ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Η ίδια, μάλιστα, είχε αναρτήσει ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, μιλώντας για το εγκεφαλικό που υπέστη: «Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR μια φίλη της περιέγραψε όλα όσα έγιναν κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο: «Πήγα, την βοήθησα, πήγαμε στο νοσοκομείο, κάνανε την εισαγωγή και μετά από εκεί και πέρα την φρόντιζε ο αδερφός της, ο αδερφός της την στήριζε πάρα πολύ. Προχθές ήρθε στο μαγαζί μου για να ψωνίσει πράγματα για την αδελφή του επειδή θα έβγαινε. Αυτό ήταν κάτι αναπάντεχο, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σε σοκ».