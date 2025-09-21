Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Πώς θα γίνει οι δικαστές να τον απαλλάξουν;» λέει ο πατέρας του δράστη που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του

Μουδιασμένος για την τραγωδία που βιώνει εμφανίστηκε σε σημερινές (21.09.2025) δηλώσεις του ο πατέρας θύματος και δράστη της σοκαριστικής δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη – 50χρονος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του.

«Για χρόνια ήταν μια χαρά μεταξύ τους, δεν ξέρω τι έγινε τώρα», είπε με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας της άτυχης γυναίκας που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδου της του αδελφού. Η άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025) σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα και θύτη τον 50χρονο αδελφό της. Ο δράστης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- δολοφόνησε την αδελφή του κόβοντας της το οξυγόνο με μια σακούλα. Τύλιξε τη σακούλα γύρω από το λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου. «Κλαίω, είμαι χάλια… τι να κάνω; Πώς θα γίνει οι δικαστές να τον απαλλάξουν; Γιατί είναι καλό παιδί», είπε εμφανώς συγκινημένος μιλώντας σήμερα (21.09.2025) στο Mega και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Δεν γνωρίζω τι έγινε. Δεν επικοινώνησα με τον γιο μου. Περιμένω απο τις Αρχές τι θα γίνει», συμπλήρωσε ο ηλικιωμένος άνδρας.

«Εγώ σήμερα έμαθα ότι η κόρη μου είχε πάθει και εγκεφαλικό. Δεν το γνώριζα», είπε.

«Ο γιος μου ήταν ένα ήσυχο παιδί. Μου έδιναν όλοι συγχαρητήρια. Τα έχω χαμένα κι εγώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έμαθα τώρα ότι πήγε πήρε την κόρη μου απο το νοσοκομείο, την πήγε στο σπίτι και μετά τι έγινε; Ούτε που ξέρω. Την Παρασκευή ήμουν με τον γιο μου και ήταν όλα καλά, δεν φαινόταν κάτι το περίεργο», κατέληξε.

Το σημείωμα μία ημέρα πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν έρθει στην επιφάνεια, αναφορικά με το στυγερό έγκλημα, η 59χρονη γυναίκα λίγες ώρες πριν βρεθεί δολοφονημένη είχε επιστρέψει στο σπίτι της έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο – είχε υποστεί εγκεφαλικό. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο αδελφός της που τη μετέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείου και ο ίδιος που την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Μάλιστα, εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης της αδελφής του, ο 50χρονος είχε τοποθετήσει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 59χρονη, ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε από τους ενοίκους να μην την ενοχλούν:

«Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο. Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας γιατί δέχτηκε πολύ μπούλινγκ και επίθεση. Η κυρία στον δεύτερο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

Στο μεταξύ, ο δράστης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη (24.9.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποστηρίζει ότι τώρα άρχισε να συνειδητοποιεί τι έγινε, δηλώνοντας συγκλονισμένος και συντετριμμένος.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του εισαγγελέα, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχό του.