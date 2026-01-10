Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο Αφγανό – Κατηγορείται ότι άρπαξε 13χρονη, τη βίαζε και της έδινε ναρκωτικά

Η 13χρονη με καταγωγή από το Πακιστάν που είχε εξαφανιστεί, εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να συνοδεύεται από τον 24χρονο Αφγανό
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο Αφγανό – Κατηγορείται ότι άρπαξε 13χρονη, τη βίαζε και της έδινε ναρκωτικά

Ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη έζησε στιγμές απόλυτης φρίκης στα χέρια ενός 24χρονου Αφγανού

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναζήτησης της 13χρονης με καταγωγή από το Πακιστάν που είχε εξαφανιστεί, εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να συνοδεύεται από τον 24χρονο Αφγανό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη έμενε στο σπιτι του και φέρεται ότι την βίασε. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες. Ο Αφγανός  αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης αλλοδαπής έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία του ανωτέρω και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις, ενώ επιπλέον καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
119
85
76
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ψυχρή εισβολή με χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και δυνατούς ανέμους - Βουτιά του υδραργύρου
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα είναι εμφανής η αλλαγή του καιρού με τη θερμοκρασία να πέφτει 10 με 12 βαθμούς - Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός
Χιονια
Έρχεται «πολική» εισβολή σε όλη τη χώρα - Κατακόρυφη «βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή θα ντύσει στα λευκά ακόμη και την Πάρνηθα
Από την Κυριακή θα ξεκινήσει χιονόπτωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά - Τη Δευτέρα τα χιόνια θα επεκταθούν σε όλα τα ανατολικά της χώρας από τα 300 μέτρα και πάνω
Καιρός
5
Newsit logo
Newsit logo